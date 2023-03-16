تطبيق سهل: أكثر من مليون مستخدم للخدمات الإلكترونية الحكومية خلال عام ونصف العام

تطبيق سهل: أكثر من مليون مستخدم للخدمات الإلكترونية الحكومية خلال عام ونصف العام

أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم اليوم الخميس وصول عدد مستخدمي التطبيق إلى أكثر من مليون و108 آلاف مستخدم خلال عام و نصف العام من عمر التطبيق الذي انطلق في 15 سبتمبر 2021.

وكشف كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن (سهل) الذي يعد أحد المنتجات الرقمية التي يفخر بإطلاقها مجلس الوزراء في سبيل تقديم تجربة مميزة تسهم في إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيا سجل حتى اليوم مشاركة أكثر من مليون مستخدم وفق إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما تم من خلاله تنفيذ أكثر من 6ر10 مليون خدمة حكومية خلال الفترة المشار إليها.

وبين كاظم أن عدد الجهات الحكومية التي انضمت إلى (سهل) ارتفع إلى 29 جهة تشارك بخدماتها الإلكترونية بعدما كانت البداية عبر 12 جهة فقط عند الإطلاق.

وأوضح أن عدد الخدمات الرئيسية التي يتضمنها التطبيق الحكومي ارتفع من 123 إلى 284 خدمة متاحة أمام المواطنين والمقيمين اليوم.

و أفاد كاظم بأن أعلى الخدمات الحكومية طلبا عبر (سهل) هي خدمة تجديد البطاقة المدنية (الهيئة العامة للمعلومات المدنية) في المرتبة الأولى ثم نتيجة الثانوية العامة (وزارة التربية) ثم الاستعلام عن شهادة (ديوان الخدمة المدنية) فخدمة نتائج صفوف النقل (وزارة التربية) والاستعلام عن غياب طالب (وزارة التربية).

يذكر أن التطبيق الذي أطلق في سبتمبر 2021 يستهدف تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ضمن إطار التحول الإلكتروني الذي تقوم به دولة الكويت.