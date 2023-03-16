وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي خلال لقاءها مع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة بيبي العميري

وزيرة الشؤون: كل الإمكانات لخدمة ذوي الإعاقة على الوجه الأكمل

16 مارس، 2023
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أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي اليوم الخميس الحرص على تسخير كل الإمكانات لخدمة ذوي الإعاقة على الوجه الأكمل.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة (الشؤون) عقب اجتماع عقدته الوزيرة البغلي مع المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة بيبي العميري.

ونقل البيان عن الوزيرة البغلي قولها إنه من منطلق الحرص على تخفيف وتسهيل وسرعة إنجاز معاملات ذوي الإعاقة ومن يقوم على رعايتهم تم الاتفاق بين الجانبين على وضع آلية مرنة جديدة لتجديد شهادات الإعاقة تراعى فيها مصلحة المراجعين تماشيا مع المعايير العالمية والخليجية والإجراءات المنظمة.

وذكرت أن “هيئة الإعاقة بكافة قطاعاتها تعمل على تذليل أي معوقات أمام استكمال معاملات ذوي الإعاقة واتخاذ خطوات رعايتهم ودعمهم وإنجاز كافة متطلباتهم بسهولة ويسر”.

المصدر
كونا
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16 مارس، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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