ليبيا تخلّت في 2003 عن برنامجها لتطوير الأسلحة النووية

مسؤول في قيادة حفتر يعلن العثور على حاويات اليورانيوم الطبيعي المفقودة في ليبيا

16 مارس، 2023
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أعلن اللواء خالد المحجوب، الأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس العثور على حاويات اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها فقدت في ليبيا.

وقال المحجوب في بيان أرفقه بشريط فيديو يعدّ فيه رجل ارتدى ملابس واقية، 18 برميلا، “تمّ تكليف قوة من الجيش وجدت هذه البراميل في منطقه لا تبعد سوى حوالى خمسة كيلومترات عن المستودع” الذي كانت فيه أصلا “في اتجاه الحدود التشادية”. وأكدّ أنه تمّ إبلاغ الوكالة بذلك.

المصدر
فرانس برس
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16 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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