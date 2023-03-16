وزير الاوقاف: المسجد الكبير جاهز لاستقبال المصلين في ليالي شهر رمضان المبارك

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد جاهزية مسجد الدولة الكبير لاستقبال المصلين خلال صلاتي التراويح والقيام في ليالي شهر رمضان المبارك.

وقال الماجد في تصريح صحفي عقب جولة تفقدية قام بها للمسجد الكبير اليوم الخميس إن الوزارة حرصت على إعادة افتتاح المسجد وإجراء أعمال الصيانة اللازمه له لاستقبال المصلين خلال ليالي شهر رمضان بعد التوقف بسبب جائحة (كورونا).

وأشاد بالخطة التي وضعتها إدارة المسجد لاستقبال المصلين وحرصهم على اكتمال كافة الاستعدادات مشيرا الى حرص (الاوقاف) في كل عام على استقطاب القراء اصحاب الأصوات المتميزة من داخل الكويت وخارجها لخلق أجواء مناسبة تمكن المصلين من أداء صلواتهم وعباداتهم بخشوع وسكينة.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لوزارات ومؤسسات الدولة التي ستسهم في الاعداد والتنظيم في ليالي رمضان المباركة ومنها وزارتي الداخلية والاعلام وبلدية الكويت والطوارئ الطبية اضافة الى الهيئة العامة للشباب.