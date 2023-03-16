م. محمد بوعركي: الجريمة السيبرانية أصبحت أكثر انتشارا بسبب تزايد الخدمات الالكترونية و العمل عن بعد

شارك رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني – اللواء الركن مهندس متقاعد / محمد عبد العزيز بعركي في فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات جيسيك جلوبال 2023 ، المنعقد خلال الفترة من 14-16 مارس في امارة دبي.

حيث أكد رئيس رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني – اللواء الركن مهندس متقاعد / محمد عبد العزيز بعركي خلال مشاركته في معرض ومؤتمر “جيسيك” جلوبال 2023 ان التهديد المتزايد لجرائم الإنترنت مع تزايد استخدام التكنولوجيا والإنترنت، أصبحت الجريمة السيبرانية أكثر انتشارا من أي وقت مضى. ويجد القراصنة والمجرمين السيبرانيين باستمرار طرق جديدة لاستغلال مواطن الضعف في الأنظمة. وغالبا ما ينظر إلى المجرمين السيبرانيين، أو ما يسمى المهاجمين على أنهم أسرع من المدافعين في العثور على طرق جديدة لاستغلال مواطن الضعف. هذا لأنهم محفزون للغاية للعثور على نقاط الضعف واستغلالها من أجل الوصول إلى المعلومات الحساسة وسرقة البيانات، أو القيام بأنشطة خبيثة أخرى.

وأضاف أن آثار الجريمة السيبرانية لها تأثيراً مالياً وتشغيلياً ومن حيث السمعة. يمكن أن تؤدي الهجمات السيبرانية إلى فقدان الإيرادات، وإلحاق الضرر بسمعة العلامة التجارية والمسؤولية القانونية حتى يمكن أن يؤدي إلى ضرر شخصي ويمكن أن يكون للجرائم السيبرانية تأثير مباشر على الأفراد، بما في ذلك سرقة المعلومات الشخصية وسرقة الهوية والمضايقة.

وذكر ان العديد من البلدان تأثرت إلى حد كبير، أحد الأمثلة على بلد تأثرت بجريمة الفضاء الإلكتروني هو الولايات المتحدة. في عام 2017، كشفت وكالة إكيفاكس للإبلاغ عن الائتمان المعلومات الشخصية لحوالي 143 مليون أمريكي، بما في ذلك الأسماء وتاريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي والعناوين

وعلى هامش المؤتمر أكد رؤساء أمن المعلومات في جيسيك” جلوبال 2023 على أهمية تبادل المعارف والتعاون لصد الهجمات السيبرانية ، وعلى أهمية التعاون وتبادل المعلومات عبر قطاع الأمن السيبراني للتصدي للجرائم الإلكترونية التي غدت تهديدا مستمرا في العصر الرقمي، كما دعت إلى تبادل الأفكار ومعالجة تحديات الأمن السيبراني والوقوف على الأولويات الحاسمة التي تعزز الأعمال التجارية والاقتصادية وأجندات الأمن القومي.