زلزال جديد بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة بولو التركية

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الخميس أن زلزالا جديدا بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية (بولو) شمالي البلاد.

وقالت (آفاد) على موقعها الإلكتروني إن الزلزال وقع على عمق 8.13 كيلومترات تحت سطح الأرض ومركزه ولاية (بولو) شمالي تركيا.

وفي سياق متصل أعلنت وكالة (أناضول) التركية للأنباء مقتل 14 شخصا على الأقل خلال الساعات ال 24 الماضية نتيجة الفيضانات التي اجتاحت ولايتي (أدي يامان) و(شانلي أورفة) جنوب شرق تركيا اللتين تضررتا بالزلزال المدمر الذي ضرب مناطق الولايات الجنوبية في السادس من فبراير الماضي.

وتشهد تركيا سلسلة من الزلازل والهزات الأرضية لا سيما عقب تسجيل زلزال مدمر قوته 7.7 درجات أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات ضربا جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير الماضي وخلفا خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.