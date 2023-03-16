القوة البحرية تنفذ تمرين “الدانة 23” بمشاركة القوة الجوية ولواء “المغاوير 25” وشركة نفط الكويت

القوة البحرية تنفذ تمرين “الدانة 23” بمشاركة القوة الجوية ولواء “المغاوير 25” وشركة نفط الكويت

نفذت القوة البحرية الكويتية تمرين (الدانة 23) بمشاركة القوة الجوية الكويتية ولواء (المغاوير 25) وشركة نفط الكويت والذي بدأ في 12 مارس الجاري واختتم اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن (الدانة 23) هو تمرين تعبوي بحري مكون من قسمين تمرين مركز القيادات (CPX) والتمارين الميدانية (FTX) ويهدف الى رفع مستوى الأداء التدريبي وقياس الجاهزية القتالية للوحدات المشاركة ورفع مستوى كفاءة التعامل مع الأزمات.