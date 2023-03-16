بولندا تعلن تسليم أوكرانيا أربع طائرات ميغ-29 في الأيام المقبلة

بولندا تعلن تسليم أوكرانيا أربع طائرات ميغ-29 في الأيام المقبلة

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الخميس أن وارسو ستنقل إلى أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة سوفياتية التصميم من طراز ميغ-29 خلال الأيام المقبلة.

وقال دودا للصحافيين “في مرحلة أولى سننقل خلال الأيام المقبلة… أربع طائرات تعمل بشكل كامل لأوكرانيا”.

وأضاف “يجري إعداد وصيانة طائرات إضافية حالياً، ومن المحتمل أن يتمّ نقلها تباعاً”.

وتابع “لذلك، يمكننا القول إنّنا على وشك إرسال طائرات الميغ هذه إلى أوكرانيا”، مشيراً إلى أنّ بولندا لديها حالياً أكثر من عشر طائرات ميغ ورثتها من جمهورية ألمانيا الديموقراطية السابقة.

وقال دودا “لا تزال طائرات الميغ هذه في الخدمة في القوات الجوية البولندية. إنها في سنوات عملها الأخيرة، لكن غالبيتها لا تزال تعمل بكامل طاقتها”.

وسيتم استبدال طائرات الميغ التي ستُنقل إلى أوكرانيا، بطائرات “اف آي – 50” الكورية الجنوبية التي اشترتها بولندا، ثمّ بطائرات “اف – 35” الأميركية.

وكان وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك صرّح في وقت سابق الخميس، بأنّ بولندا تريد نقل طائرات “ميغ-29” إلى أوكرانيا “في إطار تحالف أكبر من الدول”.

ورداً على سؤال بشأن الدول الأعضاء في هذا التحالف، أشار بلاشتشاك إلى سلوفاكيا، ولكنه أضاف “بالطبع نحن منفتحون على آخرين”.

وقال “نريد بكل تأكيد أن ندير نشاطنا في إطار تحالف”.

العام الماضي، أعلنت سلوفاكيا المجاورة لبولندا أنّها تريد مناقشة إرسال طائرات “ميغ-29” للمساعدة في تعويض الخسائر في مخزونات أوكرانيا الحالية.

ولكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بهذا الشأن منذ ذلك الحين.

وجاء إعلان دودا بعد محادثات مع نظيره التشيكي بيتر بافيل في بولندا، والذي كان جنرالاً في حلف شمال الأطلسي.

كذلك، جاءت تصريحات الرئيس البولندي بعدما أعلن وزير الدفاع في وقت سابق أنّ الاستخبارات البولندية قامت بتفكيك شبكة تجسّس روسية.

وقال بلاشتشاك للإذاعة العامة البولندية إنّها “جماعة تجسّس … تجمع معلومات لمن هاجموا أوكرانيا”.