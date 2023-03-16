الداخلية: الخالد يصدر تعليمات بمساواة قائدي الزوارق بزملائهم من القوة البحرية بوزارة الدفاع في البدل الممنوح لهم

الداخلية: الخالد يصدر تعليمات بمساواة قائدي الزوارق بزملائهم من القوة البحرية بوزارة الدفاع في البدل الممنوح لهم

تقديراً من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لجهود وتضحيات الضباط وضباط الصف بالادارة العامة لخفر السواحل ممثلة في ادارة التشكيلات البحرية في التصدي للخارجين على القانون ومهربي المواد المخدرة.

اصدر وزير الداخلية توجيهاته بمساواة قائدي الزوارق (النواخذة) بزملائهم من القوة البحرية بوزارة الدفاع في البدل الممنوح لهم.

كما اصدر الخالد تعليماته بصرف (بدل النوبة) للموظفات المدنيات بالإدارة العامة لخفر السواحل.