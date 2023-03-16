“بيت الزكاة”: 5 آلاف بطاقة ممغنطة مسبقة الدفع للاسر المحتاجة لشراء السلع الغذائية والمواد التموينية

وقع بيت الزكاة اليوم الخميس مع شركة شبكة الخدمات عقد اتفاق لتوفير خمسة آلاف بطاقة ممغنطة مسبقة الدفع توزع على الاسر المحتاجة لشراء ما يلزمهم من سلع غذائية ومواد تموينية من الاسواق والمجمعات التجارية.

وقال المدير العام لبيت الزكاة بالانابة الدكتور ماجد العازمي في تصريح صحفي على هامش توقيع العقد انه سيتم تشغيل (الكروت الممغنطة) على مدار سنة كاملة مجانا قابلة للتجديد وذلك تبرعا من الشركة للمساهمة في أعمال الخير التي ينفذها بيت الزكاة.

وأوضح العازمي أنه سيتم شحن البطاقات بمبالغ مسبقة الدفع من بيت الزكاة شهريا مؤكدا الحرص على تقديم المساعدات للاسر المحتاجة بطريقة لائقة وكريمة تسهم في إعانتهم وسد حاجتهم.

وأفاد بأن (البيت) يحرص على مواكبة التقدم والتطور وإيصال المساعدات والصدقات للمحتاجين بأسهل وأحدث الطرق معربا عن شكره لرئيس مجلس ادارة شركة شبكة الخدمات صباح الغنيم على المساهمة والتبرع لتقديم افضل الخدمات للمحتاجين.