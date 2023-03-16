نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر حامد يوسف الملا

وزير النفط الكويتي يشيد بجهود “أوبك +” في تحقيق التوازن ويدعو لتجنب أي تشريعات قد ينتج عنها عدم استقرار للأسواق ونقص الاستثمار

16 مارس، 2023
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أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا بالحكمة وبعد النظر اللذين أظهرتهما دول مجموعة (أوبك +) لاتخاذ قرار بالإجماع بخفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 منوها بدوره الذي يساعد في ضمان الاستقرار والتوازن في سوق النفط الدولية لصالح الاقتصاد العالمي.

وقال الملا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس “إن المضي لإصدار تشريعات قد ينتج عنها ما يقوض الجهود التي بذلتها حتى الآن دول مجموعة (أوبك +) ويوفر أجواء لمزيد من التقلبات في سوق النفط وعدم استقرارها” داعيا الى تجنبها وتفاديها لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي والاقتصاد العالمي.

وأكد أن مثل هذه التشريعات ستمثل تحديا كبيرا امام تحقق استقرار سوق النفط وتؤدي أيضا إلى زيادة وتيرة التذبذب وتدفع إلى مزيد من نقص الاستثمار في صناعة النفط مما قد يؤثر في أمن المعروض في السوق.

وأضاف أنه مما لا شك فيه أن هذه الأوضاع تمثل مخاطر يجب تجنبها لصالح البلدان المنتجة والمستهلكة فضلا عن تأثيراتها على أداء وتنامي الاقتصاد العالمي.

المصدر
كونا
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16 مارس، 2023
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