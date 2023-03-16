بعض المخيمات القائمة

بلدية الكويت: إزالة المخيمات الربيعية بالمنطقة الشمالية والجنوبية

16 مارس، 2023
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أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت قيام الفرق الرقابية المعنية بإزالة المخيمات الربيعية للموسم 2023/2022 بالمنطقة الشمالية والجنوبية بمحافظتي الجهراء والأحمدي بمباشرة عملها بإزالة المخيمات الربيعية مع انتهاء موسم التخييم في 15 مارس بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية.

وأوضحت لجنة المخيمات الربيعية للموسم 2023/2022 في البلدية في بيان صحفي أن هذه الفرق ستباشر عملها بإزالة المخيمات الربيعية المخالفة اليوم الخميس.

وثمنت اللجنة تعاون أصحاب المخيمات الذين أزالوا مخيماتهم فور انتهاء موسم التخييم داعية أصحاب المخيمات المخالفة الى إزالتها فورا قبل أن تطولها آليات البلدية تجنبا لوضع (بلوك) على قيمة التأمين مع ضرورة الحفاظ على النظافة العامة لموقع المخيم بعد إزالته وإعادته إلى ما كان عليه للمحافظة على البيئة البرية.

بعض المخيمات القائمة
المصدر
كونا
الوسوم
16 مارس، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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