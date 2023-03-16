حاكم مصرف لبنان يحضر جلسة تحقيق يشارك فيها محققون أوروبيون

قال مصدران قضائيان إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصل لجلسة تعقد في بيروت اليوم الخميس بمشاركة محققين أوروبيين يجرون تحقيقات تتعلق بما إذا كان قد اختلس ملايين الدولارات من الأموال العامة.

وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها سلامة، الذي يكمل هذا الصيف 30 عاما في المنصب، أمام مسؤولين قضائيين فرنسيين وألمان، بعد تأجيل جلسة كانت مقررة أمس الأربعاء لأسباب إجرائية عندما اعترض محاميه على وجودهم.

وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات ويقول إن الاتهامات جزء من محاولة لجعله كبش فداء وتحميله المسؤولية عن الانهيار المالي في لبنان.