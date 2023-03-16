“التقدم العلمي” و”غوغل للتعليم” تجددان تعاونهما للارتقاء بأدوات التعليم الإلكترونية في الكويت

أكدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومنصة غوغل للتعليم اليوم الخميس استمرار شراكتهما الهادفة إلى الارتقاء بأدوات التعليم الإلكترونية في الكويت بعد نجاح تعاونهما العام الماضي.

وقالت (التقدم العلمي) في بيان صحفي انها ستوفر في إطار برنامج التعاون لعام 2023 بالشراكة مع غوغل للتعليم ثلاث دورات تدريبية معتمدة للمعلمين والتربويين في الكويت وتغطي هذه الدورات ثلاثة مستويات.

وأضافت ان المستويات الثلاثة تتمثل في تدريب المعلم المعتمد الأساسي والمتقدم ومستوى المدرب ومن المقرر أن تزوِّد هذه الدورات المعلمين بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تؤهلهم لاستخدام أدوات غوغل للتعليم على نحو فعال داخل الفصول الدراسية.

ومن جانبها قالت مديرة برنامج تعليم العلوم والرياضيات في المؤسسة الدكتورة أبرار الموسى إن المؤسسة تتعاون مع غوغل للتعليم للمساعدة على الارتقاء بجودة التعليم في الكويت مشيرة إلى أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة من أجل إعداد المعلمين نحو التحول الرقمي في الكويت تماشيا مع استراتيجية المؤسسة في إرساء ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية من أجل كويت مستدامة.

ودعت الموسى المعلمين والمعلمات الكويتيين إلى التسجيل في الدورات التدريبية عن طريق موقع المؤسسة ومتابعة أنشطتها التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهته أعرب مدير الخدمات والتدريب في غوغل للتعليم جيثرو ماكدونالد عن سعادته لمواصلة الشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للمساعدة على دفع عجلة التعليم في الكويت قدما.

وأفاد بأن هذه البرامج قد تم تصميمها لتزويد المعلمين بالمهارات والمعارف والأدوات اللازمة لتعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم.

وأثنى ماكدونالد على ردود الفعل الإيجابية من المشاركين السابقين الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج مبشرة نحو تحقيق رؤية الكويت الرقمية على نحو أوسع وشكر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على هذا الخطوة.

يذكر ان إدارة الثقافة العلمية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نظمت في أكتوبر الماضي دورة تدريبية معتمدة من منصة غوغل العالمية وامتدت أربعة أيام وشارك فيها ما يزيد على ثمانين من معلمي المراحل التعليمية المختلفة بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات من القطاعين العام والخاص.

وشملت الدورة تعريف المشاركين بمجموعة واسعة من الأدوات التعليمية الإلكترونية والتي من شأنها أن تساعد المعلم على تعزيز المهارات اللازمة والمشاركة الفعالة لطلابهم داخل الفصل الدراسي.