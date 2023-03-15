النفط يهوي 5 دولارات إلى أقل مستوى في أكثر من عام

النفط يهوي 5 دولارات إلى أقل مستوى في أكثر من عام

هوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في ختام تعاملات اليوم الأربعاء لتصل لأدنى مستوى في أكثر من عام إذ تسبب القلق بشأن بنك كريدي سويس المالي في إثارة الفزع في الأسواق العالمية وتبديد الآمال في انتعاش الطلب الصيني على النفط.

وتلاشت الإشارات المبكرة للعودة إلى استقرار السوق بعد أن قال أكبر مستثمر في كريدي سويس إنه لا يستطيع تقديم المزيد من المساعدة المالية للبنك السويسري، مما أدى إلى انخفاض أسهمه والأسهم الأوروبية الأخرى.

ونزل خام برنت 3.76 دولار أو 4.9 بالمئة ليبلغ عند التسوية 73.69 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.72 دولار، أو 5.2 بالمئة إلى 67.61 دولار عند التسوية.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء، تحت ضغط المخاوف من أن انهيار بنك سيليكون فالي الأسبوع الماضي وإخفاقات البنوك الأمريكية الأخرى قد يؤديان إلى أزمة مالية من شأنها أن تلقي بثقلها على الطلب على الوقود.

كما صعد الدولار مقابل سلة من العملات مما جعل شراء النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو ما يفوق توقعات لمحللين في استطلاع لرويترز بارتفاع قدره 1.2 مليون برميل.

وقدم التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء دعما من خلال التوقع بزيادة الطلب الصيني على النفط، بعد يوم من رفع أوبك لتوقعاتها المتعلقة بنمو الطلب الصيني لعام 2023.