وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

أوستن يقول إنه أبلغ الروس بأن الولايات المتحدة ستواصل الطيران “حيثما يسمح القانون الدولي” بذلك

15 مارس، 2023
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأربعاء إنه أبلغ نظيره الروسي الجنرال سيرغي شويغو بأن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي، بعد اتهام طائرة روسية بإسقاط مسيّرة أميركية كانت تحلّق فوق البحر الأسود.

وخلال اتصال هاتفي أجراه وزيرا الدفاع الروسي والأميركي قال أوستن “ستواصل الولايات المتحدة الطيران حيثما يسمح القانون الدولي بذلك”. وأضاف “يتعين على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية”.

المصدر
أ ف ب
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15 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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