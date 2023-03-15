كوريا الجنوبية ستبني “أكبر مركز لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم”

أعلنت كوريا الجنوبية الأربعاء أنها ستبني أكبر مركز للرقائق الإلكترونية في العالم باستخدام 230 مليار دولار من استثمارات خاصة، الجزء الأكبر منها من شركة سامسونغ، فيما تسعى البلاد للتفوق في هذا القطاع.

وتعد هذه الخطة جزءا من حملة حكومة كوريا الجنوبية للاستثمار بكثافة في ست تقنيات رئيسية بما فيها الرقائق الإلكترونية والشاشات والبطاريات.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في اجتماع بشأن السياسة الاقتصادية إن بلاده “ستبني أكبر مجمع لأنظمة أشباه الموصلات على مستوى العالم في مناطق العاصمة باستخدام استثمارات خاصة ضخمة بقيمة 300 تريليون وون”.

وأضاف بحسب نص وفّره مكتبه “السرعة مهمة. ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتحقيق المشروع”.

من جهتها، قالت سامسونغ في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إنها تخطط لاستثمار 300 تريليون وون في منطقة المجمع خلال العقدين المقبلين.

وقالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إن المشروع يفترض أن يكتمل بحلول العام 2042.

ومعظم الرقائق الدقيقة الأكثر تقدما في العالم تصنعها شركتان فقط هما سامسونغ وتي إس إم سي التايوانية.