صورة أرشيفية

لعبة “كول أوف ديوتي” إلى منصة يوبيتوس اليابانية بعد اتفاق مع مايكروسوفت

15 مارس، 2023
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أبرمت مايكروسوفت اليوم الأربعاء اتفاقا مدته عشر سنوات مع مزودة الألعاب السحابية اليابانية يوبيتوس لإدخال لعبة (كول أوف ديوتي) التي تطورها شركة أكتيفيجن إلى منصتها لألعاب الفيديو.

وهذه هي أحدث خطوة تتخذها مايكروسوفت لمعالجة مخاوف الهيئات التنظيمية بشأن عرضها لشراء أكتيفيجن.

وفي حين أنه من المرجح أن تحصل مايكروسوفت مالكة منصة إكس بوكس لألعاب الفيديو على موافقة من الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على أكتيفيجن من خلال اتفاقات الترخيص هذه وغيرها من الإجراءات، فإنها تواجه رياحا معاكسة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكتب الرئيس التنفيذي لقسم ألعاب الفيديو في مايكروسوفت، فيل سبنسر، في تغريدة “وقعت مايكروسوفت ويوبيتوس شراكة لمدة 10 سنوات لإتاحة ألعاب إكس بوكس بالإضافة إلى ألعاب أكتيفيجن بليزارد على منصتها بعد استكمال عملية الاستحواذ”.

وافقت الشركة على صفقة مماثلة مع مزودة الألعاب السحابية بوسترويد أمس إضافة إلى اتفاقات مع إنفيديا ونينتندو وفالف كورب الأمريكية مالكة ستيم، أكبر منصة توزيع لألعاب الفيديو في العالم.

المصدر
أ ف ب
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15 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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