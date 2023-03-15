“التربية”: انهاء خدمات 1815 معلما ومعلمة من غير الكويتيين و 209 رئيس قسم و”تكويت” الوظائف الاشرافية والتعليمية

“التربية”: انهاء خدمات 1815 معلما ومعلمة من غير الكويتيين و 209 رئيس قسم و”تكويت” الوظائف الاشرافية والتعليمية

أعلنت وزارة التربية إنهاء خدمات 1815 معلما ومعلمة و 209 (رئيس قسم) و”تكويت” الوظائف الاشرافية والتعليمية بناء على توجيهات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي تماشيا مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية (رقم 11 لسنة 2017) بشأن قواعد وإجراءات “تكويت”الوظائف الحكومية.

وأشار الوهيدة إلى أن الوزير وجه بضرورة تطبيق مبدأ النسبة والتناسب بين المناطق والمراحل التعليمية وفق المعطيات المختلفة في تنفيذ الاحلال للمعلمين والوافدين ويستثنى من ذلك أبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية والخليجيين وتعيين المواطنين في التخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني حفاظا على احتياجات المناطق التعليمية وعدم الاخلال بميزانياتها.

وأضاف أن هذا التوجه سينعكس إيجابا على مصلحة العملية التعليمية واستقرار الميدان التربوي كما سيسهم في انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن الكويتي مقدرا بالوقت ذاته جهود وتفاني جميع العاملين بكافة قطاعات وزارة التربية من غير الكويتيين على ما قدموه للوزارة من عمل وعطاء خلال فترة عملهم.