حاكم مصرف لبنان يغيب عن تحقيق بشأن تهم فساد وتأجيل الجلسة للخميس

قال مصدران لرويترز إن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لم يحضر جلسة تحقيق في تهم فساد اليوم الأربعاء عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين بعد اعتراضات على الإجراءات من محامي سلامة.

ويجري التحقيق مع سلامة في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس أموال عامة. ووجهت إليه تهم في لبنان حيث أرجأت السلطات القضائية الجلسة إلى غد الخميس.

ينفي سلامة الاتهامات ويقول إنها جزء من محاولة جعله كبش فداء بسبب الأزمة المالية في لبنان.

ووجهت السلطات اللبنانية إلى سلامة الشهر الماضي اتهامات بارتكاب جرائم مالية وحددت اليوم الأربعاء موعدا لأول جلسة استماع. وقال مصدران لرويترز في وقت سابق إن المحققين الفرنسيين والألمان الذين وصلوا إلى بيروت هذا الأسبوع لمواصلة تحقيقهم في قضيته قيل لهم إن بوسعهم حضور جلسة الاستماع.

لكن مصدرا قضائيا كبيرا ومصدرا ثانيا مطلعا على التطورات قالا إن محامي سلامة وصل اليوم الأربعاء إلى قصر العدل من دونه واعترض أمام القاضي الذي ترأس الجلسة على حضور المسؤولين الأوروبيين.

وقال مصدر قضائي كبير “محامي سلامة حضر وتقدم بمذكرة توضيحية اعتبر فيها أن استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية هي انتهاك للقضاء اللبناني بموجب المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد”.

وارتأى القاضي تأجيل الجلسة ليوم غد الخميس.