وزير التربية: ماضون بتطبيق خطط التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية للمراجعين

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني اليوم الأربعاء مضي الوزارة في تطبيق خططها الرامية للتحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية للمراجعين.

وأضاف العدواني في تصريح صحفي عقب افتتاحه صالات المراجعين بمنطقة العاصمة التعليمية أنه سيتم تقديم العديد من الخدمات الالكترونية لمتلقي الخدمة بشكل يغنيهم عن المراجعة الشخصية وتكبد عناء الحضور.

وأوضح أن التحول الرقمي توجه عالمي لاسيما بعد أن عصفت جائحة (كورونا) بالعالم وتسببت بوقف كافة الخدمات في فترة من الفترات مما يؤكد أهمية توفير البدائل الالكترونية وعدم الاعتماد الكلي على الوسائل التقليدية.

بدوره قال المدير العام لمنطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني في تصريح مماثل إن هذه الخدمات تأتي لمواكبة التطور والتقدم والتجديد في منطقة العاصمة التعليمية إذ تم توفيرها للمراجعين بشكل أكثر سهولة ومرونة وفي مكان رحب ويتسع للجميع.

وأضاف الديحاني أن المسؤولية التربوية تحتم علينا بما لا يدع مجالا للشك أن خدمة المراجعين والمواطنين تعتبر واجبا وظيفيا في ظل طفرة تكنولوجيا التعليم.

وذكر أن توفير الموقع والخدمة للمراجعين يسهل من حصوله على الخدمات بوقت قصير ويتماشى مع زمن السرعة والتحدي مشيرا إلى أن هذه الخدمة لا تقتصر فقط على أولياء الأمور والطلبة وإنما تشمل كل الموظفين والعاملين في منطقة العاصمة التعليمية.

ولفت إلى أن أعمال منطقة العاصمة التعليمية لا تتوقف على خدمة المراجعين بل انها تحمل رسالة تعزيز روح الابداع والتميز التكنولوجي وغرس ثقافة التعلم الالكتروني وتسخير المنظومة الالكترونية في خدمة الجميع.