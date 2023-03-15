النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد الصباح والفريق خالد المكراد خلال التدشين

وزير الداخلية يدشن عددا من آليات الإطفاء الحديثة

15 مارس، 2023
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دشن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الأحمدالصباح اليوم الأربعاء في مركز الإسناد عددا من آليات الإطفاء الحديثة ضمن خطة القوة لافتتاح المراكز الجديدة في البلاد وتقليل فترةالاستجابة للحوادث.

وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام في بيان صحفي ان الآليات الجديدة التي تم تدشينها بحضور رئيس القوة الفريق خالد المكراد ودخلت الخدمة يبلغ عددها 55 آلية متنوعة بمواصفات خاصة منها على سبيل المثال لاالحصر (آلية استطلاع للمواد الخطرة والاشعاعات وآلية عمليات بحرية وآليات للمكافحة والانقاذ وزوارق بحرية) وسيتم توزيعها على مراكز الإطفاء للمساعدة بعمليات مكافحةالحرائق والانقاذ.

واضافت ان معظم الآليات مزودة بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة ولها القدرة على مكافحة الحرائق بكفاءة عالية مما يقلل في الجهد والوقت المستغرق ويساهم بتقليل الخسائر والأضرار.

وذكرت ان الشيخ طلال الخالد أشاد بما تقوم به قوة الإطفاء العام للحفاظ على الأرواح والممتلكات لتحقيق الأمن المجتمعي مضيفة ان هذه الآليات وسيلة لمساعدة رجال الإطفاء على اداء مهامهم الجسيمة المناطة فيهم.

نائب رئيس مجلس الوزراء داخل الآليات الجديدة التي تم تدشينها
معظم الآليات مزودة بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة ولها القدرة على مكافحة الحرائق بكفاءة عالية
إحدى أبرز الآليات الجديدة
المصدر
كونا
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15 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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