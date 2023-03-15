مركز العجيري العلمي: غرة شهر رمضان المبارك الخميس 23 مارس الجاري

قال مركز العجيري العلمي إن يوم الخميس 23 مارس الجاري غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام وذلك لتعذر رؤية هلال الشهر الفضيل وإتمام شهر شعبان 30 يوما.

واضاف المركز في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 مستحيلة وفقا لمعايير العجيري العامة والخاصة وللحالة الفلكية التي سيكون فيها القمر ومغيبه قبل الشمس ب13 دقيقة في سماء الكويت ما يصعب عملية التحري ويجعلها مستحيلة.

وذكر ان هلال شهر رمضان المبارك سيولد بعد مغيب الشمس وذلك في تمام الساعة 8:24 مساء وتغيب شمس يوم 29 من شعبان عن سماء الكويت في تمام الساعة 6 مساء بينما سيغيب قمر يوم التحري في تمام الساعة 5:47 مساء.