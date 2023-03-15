صورة تعبيرية

مركز العجيري العلمي: غرة شهر رمضان المبارك الخميس 23 مارس الجاري

15 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

قال مركز العجيري العلمي إن يوم الخميس 23 مارس الجاري غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام وذلك لتعذر رؤية هلال الشهر الفضيل وإتمام شهر شعبان 30 يوما.

واضاف المركز في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن رؤية هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 مستحيلة وفقا لمعايير العجيري العامة والخاصة وللحالة الفلكية التي سيكون فيها القمر ومغيبه قبل الشمس ب13 دقيقة في سماء الكويت ما يصعب عملية التحري ويجعلها مستحيلة.

وذكر ان هلال شهر رمضان المبارك سيولد بعد مغيب الشمس وذلك في تمام الساعة 8:24 مساء وتغيب شمس يوم 29 من شعبان عن سماء الكويت في تمام الساعة 6 مساء بينما سيغيب قمر يوم التحري في تمام الساعة 5:47 مساء.

المصدر
كونا
الوسوم
15 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

القائم بالأعمال الأمريكي لدى البلاد يشيد بجهود الهلال الأحمر الكويتي

15 مارس، 2023

الإطفاء: توخي الحيطه والحذر لعدم إستقرار الحالة الجوية في البلاد

15 مارس، 2023

الخالد يأمر بانهاء الاجراءات الفورية للمركبات المستوردة في منفذ النويصيب بالوقت الحالي قبل دخولها الى الكويت

15 مارس، 2023

“الأرصاد الجوية”: طقس غير مستقر وفرصة لأمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للغبار

15 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى