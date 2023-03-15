برنامج Zain Great Idea يحصد جائزة “أفضل مُبادرة لتمكين نُظم الأعمال” بالمنطقة

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن حصول برنامجها المُبتكر لتسريع الشركات الناشئة Zain Great Idea على جائزة “أفضل مُبادرة لتمكين نُظم الأعمال في العام 2023” خلال حفل جوائز E-Business من مجلّة “Entrepreneur الشرق الأوسط” المرموقة في دبي، وذلك تقديراً لجهود زين في تسريع منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة وتمكين المبادرين في الكويت والمنطقة.

ونظّمت مجلة “Entrepreneur الشرق الأوسط” المرموقة حفلها السنوي لتسليط الضوء على المُبادرات الرقمية والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال ومُسرّعات الشركات الناشئة من جميع أنحاء المنطقة.

وأتت جائزة “أفضل مُبادرة لتمكين نُظم الأعمال” لتسليط الضوء على تميّز برنامج زين الذي يُعتبر من أكثر المُبادرات التي أطلقتها زين نجاحاً تحت مظلة استراتيجيتها لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بحيث انطلق قبل أكثر من عشر سنوات وساهم في تمكين وتدريب أكثر من 1500 شاب من الجنسين من الكويت والعالم العربي.

ووصلت قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة التي قدّمها البرنامج إلى ما يقارب 30 مليون د.ك (100 مليون دولار أمريكي) حتى اليوم، ويملك 30% من خرّيجي البرنامج شركات نشطة في الأسواق المحلية والإقليمية، كما قامت 40% من هذه الشركات بجمع رأس مال خاص بها.

وفي أواخر العام الماضي أطلقت زين الدورة السابعة من البرنامج بحلّة جديدة كلياً بالتعاون مع مؤسسة Brilliant Lab بهدف تطوير منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة والابتكارات الرقمية في مجتمع الأعمال الناشئة الكويتي والتوسّع به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما زال الموسم السابع مُستمراً في تمكين المبادرين الكويتيين حتى اليوم.

وفي النسخة السابقة من البرنامج، طوت زين صفحة مميزة واستثنائية من تاريخه، فقد كانت الدورة السادسة الأولى من نوعها كونها أتت بشكلٍ افتراضي تماماً خلال الجائحة، وبفضل مثابرة مُبادري زين وإصرارهم، وعلى الرغم من التحديات العديدة، أثمرت النسخة السادسة لوحدها باستثمارات قُدّرت قيمتها بـ 4.5 مليون دولار في الشركات الناشئة المُشاركة، مما ساعدها على الانطلاق التشغيلي في سوق العمل.

كما شهدت الدورة السادسة أيضاً مُشاركة 170 شركة ناشئة انتقلت 25 منها إلى المحطة الأخيرة لتسريعها بصورتها النهائية، بالإضافة إلى أكبر عدد من رائدات الأعمال النساء في تاريخ البرنامج بأكمله، واللاتي شكّلن ما يوازي 40% من إجمالي عدد المُشاركين.

وتعكس هذه الإنجازات المُستمرة قيمة البرنامج في دفع خطط زين وتحقيق رؤيتها لتمكين شركات التكنولوجيا الناشئة في السوق الكويتي الصغير بحجمه الكبير بطموحات أبنائه، ومع دخول البرنامج عقده الثاني، يخوض البرنامج تجربة جديدة يظل جوهرها مرتكزاً حول تسريع الشركات التكنولوجية الناشئة وتمكين المبادرين الشباب من الكويت والعالم العربي.

وتهدف زين من خلال برنامج ZGI إلى الأخذ بيد المبادرين نحو الفرص والخبرات التي تضمن لهم النمو المُستدام، ليس لتنمية شركاتهم فحسب، بل لتنمية أنفسهم كأشخاص مُنتجين أيضاً، كما تحرص الشركة دوماً على الاستفادة من شبكة شركائها الواسعة على إيصال مُبادريها بالصناديق الاستثمارية وشركاء النجاح لكي تساعدهم على وضع خطوة أولى ثابتة في عالم الأعمال.

وتركّز زين في النسخة السابعة على التوسّع الإقليمي من خلال برامج متميزة تقام في أنحاء المنطقة مثل الرياض ودبي والقاهرة، والتي تغطي العديد من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة مثل تأسيس الشركات وتسريعها، والتواصل مع المستثمرين وصناديق التمويل، وبناء العلامة التجارية وفرق العمل، والجلسات الاستشارية الفردية، وتعزيز الابتكار، والتحديات التي تواجه رواد الأعمال، وقصص النجاح المحلية والإقليمية، وغيرها الكثير.

ويبرز البرنامج جهود زين في دعم أعمال الشركات التكنولوجية الناشئة والتزامها المُتنامي نحو مُمارستها للاستدامة المُجتمعية، إذ أنها حريصة على وضع بصمة إيجابية، وتبنّي القضايا الأكثر أهميةً في المجتمع، من أبرزها دعم رواد الأعمال والشباب وتشجيع الابتكار الرقمي، ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها.

ويقدّم البرنامج بشكل دوري فرصة مُتجددة للمواهب المحليّة والإقليمية ومجتمع ريادة الأعمال، إذ يعد واحداً من أكثر المبادرات التي أطلقتها زين نجاحاً في بيئة الأعمال في الكويت والمنطقة تحت مظلة استراتيجيتها المُتكاملة للاستدامة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث احتضنت من خلاله على مدى سبع مواسم ناجحة مئات الشباب الكويتيين والعرب المبدعين ممن لديهم شركات صغيرة ومتوسطة ناجحة تعمل في الأسواق المحلية والإقليمية حتى هذا اليوم.