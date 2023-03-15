الخالد يأمر بانهاء الاجراءات الفورية للمركبات المستوردة في منفذ النويصيب بالوقت الحالي قبل دخولها الى الكويت

الخالد يأمر بانهاء الاجراءات الفورية للمركبات المستوردة في منفذ النويصيب بالوقت الحالي قبل دخولها الى الكويت

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أمر بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (78) لعام 2015 بانهاء الاجراءات الفورية لجميع المركبات المستوردة من الخارج في (منفذ النويصيب) بالوقت الحالي قبل دخولها الى الكويت اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2023/3/19، بالتعاون ما بين (وزارة الداخلية “الادارة العامة للمرور” – وزارة التجارة والصناعة – الادارة العامة للجمارك – الهيئة العامة للصناعة – بلدية الكويت – الهيئة العامة للبيئة – وزارة المواصلات) في نفس الوقت.

وسيتم تطبيق القرار على (منفذ السالمي وميناء الشويخ) خلال شهرين وتعمل على مدار الساعة وذلك تسهيلاً على المواطنين لانهاء جميع اجراءات تخليص مركباتهم بأسرع وقت.