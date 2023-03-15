“الأرصاد الجوية”: طقس غير مستقر وفرصة لأمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للغبار

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء غير مستقر مع فرصة لأمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة غزيرة أحيانا ورياح نشطة مثيرة للغبار.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض سطحي متزامن مع منخفض متعمق في طبقات الجو العليا يؤدي إلى طقس غير مستقر بدءا من بعد ظهر اليوم وتزداد شدته ليلا.

وأضاف أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر ويتخللها سحب ركامية وأمطار رعدية تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة غزيرة أحيانا على بعض المناطق مع رياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية نشطة السرعة تصل إلى أكثر من 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للأتربة.

وأوضح أن الرؤية الأفقية تقل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وترتفع الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام ويبدأ التحسن التدريجي من منتصف الليل مع تقدم مرتفع جوي وفرص لتشكل الضباب على بعض المناطق.