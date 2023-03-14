الكويت تؤكد أهمية توحيد الجهود الدولية لمكافحة آفة المخدرات في العالم

اكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أهمية توحيد الجهود الدولية من اجل التصدي لانتشار المخدرات في العالم ومجابهة الاخطار المحدقة بالمجتمعات بسبب انتشار تلك الآفة.

جاء ذلك في تصريح للمدير العام للادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في اعمال الدورة ال66 للجنة الامم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات.

وقال قبازرد ان المشاركة في هذا المؤتمر السنوي الذي يحضره اكثر من 120 دولة تؤكد الالتزام الكويتي بأحكام القانون الدولي والمعاهدات المتعلقة بمكافحة المخدرات .

واشار الى وجود توجه حازم داخل الكويت وعلى اعلى المستويات لمكافحة هذه الافة الفتاكة وحماية المجتمع منوها بما يوليه المسؤولون في الدولة من اهمية بالغة لمكافحة المخدرات لا سيما من خلال التنسيق المستمر مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.

كما اشار الى الدعم الكبير الذي يقدمه كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس للحد من هذه الافة.

وقال ان الكويت سخرت كل الامكانات والجهود المشتركة لمحاربة المخدرات ما اسفر عن ضبط عملية كبيرة في عام 2020 لادخال مادة الحشيش وتم خلالها التصدي بكل حزم للعصابات التي كانت وراءها مشددا على اهمية تبادل المعلومات بين اجهزة مكافحة المخدرات خليجيا وعربيا واقليميا ودوليا.

وذكر ان التصدي لآفة المخدرات يتطلب تعاونا يشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية مؤكدا ان المقاربة الكويتية في مجال مكافحة المخدرات هي مقاربة شاملة تعتمد على جميع الفاعلين وتحرص على تبادل افضل المعلومات.

وتناول قبازرد التعاون الخليجي خلال اعمال الدورة الحالية للجنة مكافحة المخدرات التي ستختتم اعمالها يوم الجمعة المقبل واشار في هذا الصدد الى ان مديري اجهزة مكافحة المخدرات في مجلس التعاون والوفود المرافقة ناقشوا خلال اجتماع لهم جدول اعمال الدورة بهدف تنسيق المواقف والآراء بما يخدم المجتمعات الخليجية.

وتشارك دولة الكويت في اعمال الدورة ال66 بوفد يترأسه السفير الكويتي لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام ويضم في عضويته العميد قبازرد والعقيد حمد الصباح من الادارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اضافة الى اعضاء الوفد الدائم لدولة الكويت في فيينا.

وكانت مدير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي قد حذرت في كلمة افتتحت بها اعمال الدورة ال66 من مخاطر زيادة انتشار المخدرات في العالم مشددة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمجابهة التحديات التي تفرضها زيادة انتشار المخدرات على النطاق الدولي .

وطالبت في معرض تعليقها على تقرير المخدرات العالمي لعام 2022 بالتركيز على الاسباب التي ادت الى هذه الزيادة في انتشار المخدرات للتوصل الى حلول فعالة.

مديري أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون خلال لقاء عقدوه في مقر البعثة الدائمة لدول الخليج في فيينا