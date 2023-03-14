“الخدمة المدنية”: نشجع الكوادر الوطنية للانخراط في التمريض واستثناء الموظفين من كافة الشروط مع اجازة بمرتب كامل

“الخدمة المدنية”: نشجع الكوادر الوطنية للانخراط في التمريض واستثناء الموظفين من كافة الشروط مع اجازة بمرتب كامل

أكدت وكيل ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج تشجيع الديوان للكوادر الوطنية للانخراط في العمل في مجال التمريض مع استثناء الموظفين المرشحين للحصول على بكالوريوس التمريض أو دبلوم التمريض من كافة الشروط والحصول على المرتب كاملا دون خصم اي بدلات خلال فترة الاجازة الدراسية.

وقالت الدعيج في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء انه بناء على الدراسات والبحوث التي تمت ولا زالت بشأن كافة التخصصات واحتياج الجهات الحكومية لها وحاجة سوق العمل في الآونة الاخيرة واحتياج القطاع الصحي بالدولة لتخصص التمريض واعتبارا من بداية خطة الايفاد الخارجية للعام (2019-2020) ولمدة 10 سنوات وافق مجلس الخدمة المدنية على خطة اعتماد خطة البرنامج الوطني للارتقاء بمستوى أداء أعضاء الهيئة التمريضية.

وأضافت ان خطة البرنامج تهدف الى ايفاد موظفي الجهات والادارات الحكومية مثل وزارات الصحة والدفاع والداخلية والجهات الاخرى التي يوجد من ضمن كادرها خدمات القطاع الصحي والحاصلين على الثانوية العامة او الدبلوم وما يعادلها الراغبين بالحصول على بكالوريوس او دبلوم التمريض.

واوضحت انه سيتم فتح المجال لباقي الجهات الحكومية التابعة لميزانية الإيفاد وتخصيص مقاعد للراغبين في دراسة البكالوريوس والدبلوم داخل وخارج البلاد ضمن البرنامج بعد اعتماد الميزانية للعام (2023-2024) وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

وذكرت ان هذا القرار يهدف الى تشجيع الكوادر الوطنية للانخراط في العمل في مجال التمريض مع استثناء الموظفين المرشحين من كافة شروط الايفاد المقررة بالمادتين الثامنة والعاشرة من لائحة البعثات والإجازات الدراسية – قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 ضمن خطة البرنامج مع الحصول على المرتب كاملا دون خصم اي بدلات خلال فترة الاجازة الدراسية.

وافادت أن آلية الحصول على إجازة دراسية لاستكمال دراسة التمريض من خلال التقدم لجهة العمل وطلب الاجازة الدراسية وبعد اعتماد ميزانية الايفاد من قبل الجهات المختصة بالدولة يتم تخصيص عدد المقاعد لكل جهة.

وقالت انه من ضمن الشروط يتم مخاطبة الديوان من جهة العمل بطلب صاحب العلاقة واصدار كتاب الموافقة المبدئية من الديوان لتقديمها للجهة التعليمية للحصول على قبول اكاديمي نهائي معتمد من الجهة التعليمية المطلوبة ويتم موافات الديوان بالقبول بعد استيفاء صاحب العلاقة لضوابط القبول في الجهة التعليمية وبناء عليه يتم اصدار كتاب الموافقة النهائية.

وذكرت انه يجب مراعاة اذا كانت الدراسة بجامعات خارج دولة الكويت ان تكون من ضمن الجامعات المدرجة بقائمة الجامعات المعتمدة لدى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي – وزارة التعليم العالي بدولة الكويت مبينة أنه سيتم التعميم على الجهات بهذا الشأن.