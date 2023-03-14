الأسد يصل إلى موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية إلى روسيا

الأسد يصل إلى موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية إلى روسيا

وصل الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلا خاصا للرئيس فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية، وسفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، وسفير سوريا في موسكو بشار الجعفري.

وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي كما استعرض الأسد حرس الشرف.

ويرافق الأسد في زيارته وفد وزاري كبير.