وزير الدفاع بالإنابة لقيادات الجيش: بذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب للدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره

وزير الدفاع بالإنابة لقيادات الجيش: بذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب للدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أن على منتسبي الجيش الكويتي ضرورة بذل المزيد من الجهود ومواصلة العمل المخلص الدؤوب للدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره والذود عن ترابه الغالي.

جاء ذلك في تصريح للشيخ طلال الخالد نقله بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء خلال لقائه قيادات الجيش الكويتي بمقر قيادة القوة البرية بحضور رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري.

وأشار الوزير إلى ضرورة العمل لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من التمارين المشتركة مع القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة بما يسهم برفع مستوى الجاهزية القتالية لمنتسبي الجيش ويعزز جهود التعاون والعمل الجماعي المشترك وتبادل الخبرات فيما بينها.

وأشاد بالجهود المبذولة من عموم وحدات الجيش وبالروح المعنوية العالية لمنتسبيها متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد لما فيه خير ورفعة واستقرار بلدنا الحبيب في ظل قيادتنا الحكيمة.

واستعرض الشيخ طلال الخالد خلال اللقاء عددا من الخطط والبرامج المعتمدة لإعداد وتأهيل منتسبي الجيش سعيا لتطوير قدراتهم والارتقاء بمستوى وكفاءة أدائهم.

كما تم بيان حجم التعاون والتنسيق القائم مع مختلف القطاعات العسكرية بالبلاد بهدف توحيد الجهود وتحقيق الاستجابة الفورية في التعامل مع مختلف الأزمات والظروف والأحداث الطارئة.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة خلال لقائه قيادات الجيش الكويتي بمقر قيادة القوة البرية