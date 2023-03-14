سفير الكويت لدى المملكة المتحدة يؤكد ضرورة تعزيز الروابط التجارية بين البلدين

أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بدر العوضي ان تعزيز الروابط التجارية بين الكويت وبريطانيا يأتي في مقدمة أولويات البلدين.

وقال السفير العوضي في خطاب ألقاه باجتماع طاولة مستديرة للسفراء حول (بناء روابط ثنائية في مجالي التجارة والصناعة) ان “حجم التجارة السنوي بين البلدين حافظ على مستوى اربعة مليارات جنيه استرليني اي (85ر4 مليارات دولار امريكي) مع وجود توجه الى زيادته بنسبة تترواح بين 5 و10 في المئة في الاعوام الخمسة المقبلة”.

واضاف ان “الكويت وبريطانيا عملتا بنجاح في الاعوام القليلة الماضية على ازالة الحواجز التجارية ودخول المزيد من البضائع البريطانية والحصول على حقوق الامتياز لعدد من المحال التجارية في الكويت” مبينا ان “البضائع البريطانية قد لا تتوافر بأسعار تنافسية الا أنها مفضلة بسبب معاييرها عالية الجودة”.

واوضح السفير العوضي انه “في اعقاب جائحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) تم اعطاء الاولوية لبعض القطاعات في الاعوام المقبلة وهي الامن الغذائي والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والادوية”.

وشدد على اهمية دور بعثات التجارة البريطانية في تعزيز منتجات وخدمات المملكة المتحدة في المنطقة.

واعرب السفير العوضي عن تطلعه الى ان تثمر مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي القائمة زيادة حجم التجارة السنوي بين الجانبين.

وحضر الاجتماع الذي عقد مساء امس الاثنين في مجلس اللوردات البريطاني برئاسة البارونة إيما نيكلسون عدد من السفراء واعضاء المجلس المحافظ للشؤون الخارجية والكومونويلث.

ويهدف الاجتماع الى تعزيز الروابط الاستراتيجية بين المملكة المتحدة وعدد من الدول في مجالي التجارة والاستثمار.