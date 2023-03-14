النائبة د. جنان بوشهري

جنان بوشهري: أهمية دعم وجود المرأة السياسي في البرلمانات المنتخبة

14 مارس، 2023
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شاركت النائبة د. جنان بوشهري في الاجتماع الأول لمكتب منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي والذي تمت تزكيتها لعضويته ممثلة عن المجموعة العربية في انطلاق أعمال الدورة ال146 للاتحاد في البحرين.

وقالت بوشهري في تصريح صحافي عقب الاجتماع إنه كان مخصصا لتسكين المناصب في المكتب من رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان”.

وأضافت أنها أكدت في مداخلاتها في الاجتماع على ضرورة تبني المكتب لقضايا النساء من الناحية السياسية وأن دعم وجودهم السياسي في البرلمانات المنتخبة أمر مهم.

وذكرت أن هناك قضايا محورية أخرى للنساء حول العالم تتعلق بقضاياهن من النواحي الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، داعية مكتب المنتدى النسائي تبنيها والدفع بها من خلال البرلمانات حول العالم.

وشاركت بوشهري في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات الذي عقد اليوم ضمن أعمال المؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي.

وكانت المجموعة الجيوسياسية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي قد زكت النائبة د. جنان بوشهري لعضوية مكتب منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد ممثلة للمجموعة العربية في المقعد المخصص لها في الاتحاد.

يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية الكويتية يشارك في المؤتمر ال١٤٦ للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين السر د. محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنواب خالد الطمار ود. جنان بوشهري.

المصدر
الدستور
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14 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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