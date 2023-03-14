طيران الرياض والخطوط الجوية السعودية تقدمان طلبية كبرى لشراء بوينغ 787

أعلنت شركة بوينغ المصنّعة للطائرات أن شركتي طيران الرياض والخطوط الجوية السعودية قدّمتا طلبية للحصول على 39 طائرة من طراز “787 دريملاينر” للمسافات الطويلة لكل منهما، وطرحتا احتمال شراء 43 طائرة إضافية لكليهما، أي 121 طائرة في المجمل.

ومع احتساب الطائرات الـ43 الإضافية المحتمل شراؤها، ستكون هذه الطلبية خامس أكبر طلبية من حيث القيمة تتلقاها شركة بوينغ التي لم ترغب بتحديد قيمة الصفقة ولا كيف ستُقسّم الطائرات بين طرازَي “9-787″ و”10-787”.

وبحسب البيت الأبيض، فإن قيمة الطلبية تصل في الإجمال إلى 37 مليار دولار.

وقالت بوينغ في بيان إن “هذا الاتفاق يندرج في إطار الخطة الاستراتيجية السعودية الأوسع الهادفة إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي للطيران”.

وأشارت الشركة إلى أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى أن تنقل من خلال شركتَيها للطيران، 330 مليون راكب سنويًا وتستقبل مئة مليون سائح بحلول العام 2030.

تسعى السعودية إلى تحقيق أهداف طيران طموحة كجزء من “رؤية 2030” الإصلاحية الواسعة النطاق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلنت السعودية الأحد إطلاق ناقل جوي جديد تحت اسم شركة “طيران الرياض”، تعود ملكيّتها لصندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية.

وأشار رئيسها التنفيذي توني دوغلاس في مقابلة على قناة “سي إن بس سي” إلى أن “طموح المملكة هائل” مع اعتزام الشركة خصوصا إطلاق رحلات تصل إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.

وأضاف “ستكون هناك طلبيات أخرى”.

“علاقات تجارية وثيقة”

وتأمل الخطوط الجوية السعودية التي تشغل حاليا 93 طائرة إيرباص و51 طائرة بوينغ، وفقا لموقعها الإلكتروني، في توسيع شبكتها من خلال زيادة حجم أسطولها.

تتمتع شركات الطيران السعودية، مقارنة بمنافساتها طيران الإمارات أو الاتحاد أو الخطوط الجوية القطرية، بالقدرة على الاعتماد على سوق محلي يبلغ حوالى 35 مليون نسمة.

من جهته، أكد رئيس بوينغ ديف كالون ل”سي إن بي سي” أن الشركة التي تعاني حاليا من أجل زيادة الإنتاج بسبب موردين ما زالوا متضررين بتداعيات الجائحة، ستكون قادرة على تلبية الطلبية.

وقال “الوضع يتحسن” و”نحن مقتنعون (…) بأننا سنكون قادرين على الوصول إلى معدلات الإنتاج” التي حددتها المجموعة لنفسها نهاية العام 2022، وهي بناء 10 طائرات من طراز بوينغ 787 شهريا بحلول العام 2025 أو 2026. وأكد أن الطلبيات الواردة من الشركات السعودية مدمجة في هذا الهدف.

لكن الشركة المصنعة لم تحدد موعد تسليم الطائرات.

كما لم تذكر كيف تم تقسيم الطلبيات بين الإصدارين “9-787″ و”10-787”. ويباع هذان الطرازان على التوالي مقابل 292 مليون دولار و338 مليون لكل طائرة وفقا لأسعار الكتالوغ الأخيرة التي أرسلتها بوينغ عام 2019.

من ناحية أخرى، أشارت بوينغ إلى أن كل الطائرات ستكون مزودة محركات جنرال إلكتريك.

وقال البيت الأبيض في بيان “يسعدنا أن بوينغ تمكنت أخيرا من التوصل إلى هذه الاتفاقات مع السعودية بعد سنوات من المناقشات، والمفاوضات المكثفة على مدى الأشهر القليلة الماضية”.

وأضافت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن طلبيات الشركات السعودية التي تضاف إلى طلبية 220 طائرة بوينغ قدمتها شركة “إير إنديا” في شباط/فبراير “ستدعم أكثر من مليون وظيفة أميركية في قطاع الطيران في 44 ولاية”.

من جانبها، شددت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة على أن الطلبية “تعيد تأكيد العلاقات التجارية الوثيقة بين المملكة والولايات المتحدة”.