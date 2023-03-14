سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة أريج بنت عبدالله آل سعود

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.