وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره التركي تضمنت الامتنان لموقف الكويت الانساني وتضامنها إثر كارثة الزلزال

14 مارس، 2023
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تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رسالة خطية من نظيره وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة مولود تشاووش أوغلو عبر خلالها عن خالص امتنان بلاده للموقف الإنساني والاستجابة الطارئة التي قدمتها دولة الكويت إثر الكارثة المأساوية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا مقدرا بوادر التضامن والمؤازرة التي سارعت بها حكومة وشعب الكويت نحو إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى محتاجيها من متضرري الزلزال وتقديم العون والمساندة وتأمين المستلزمات الضرورية والأولية لهم.

وخص بالذكر الجهود النبيلة والمقدرة من قبل فرق الإنقاذ والطوارئ التي ساهمت بشكل كبير بإنقاذ المنكوبين والمحاصرين تحت الأنقاض مبينا بأن هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت على الصعيدين الرسمي والأهلي قد أضفت مكانة مميزة لدولة الكويت على الصعيد الإنساني إقليميا ودوليا وأن الشعب التركي لن ينسى هذا التضامن الصادق من أشقاءه في الكويت.

المصدر
كونا
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14 مارس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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