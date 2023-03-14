“الصحة” تستضيف غدا أحد خبراء عمليات “طي المعدة” في مستشفى مبارك

“الصحة” تستضيف غدا أحد خبراء عمليات “طي المعدة” في مستشفى مبارك

تستضيف وزارة الصحة رئيس قسم جراحة السمنة والجراحة التنظيرية في جامعة (الملك سعود) بالمملكة العربية السعودية والخبير في جراحة طي المعدة البروفيسور عائض القحطاني لإجراء عدد من عمليات طي المعدة (الكرمشة) عن طريق منظار الفم في مستشفى مبارك غدا وبعد غد.

وقال استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة في مستشفى مبارك الدكتور خالد الشرف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن عملية طي المعدة إحدى الإجراءات المستخدمة لإنقاص الوزن من خلال تقليل حجم المعدة بالمنظار عبر الفم دون تدخل جراحي ما يؤدي إلى الشعور بالشبع بشكل أسرع وتقليل كمية الطعام التي يستهلكها الشخص.

وأشار الشرف الى أن هذه التقنية الجراحية تهدف لإنقاص الوزن دون الحاجة إلى تدخل جراحي إضافة إلى عدم ازالة جزء من المعدة ما يسمح بعكس العملية وإعادة المعدة إلى وضعها الطبيعي إذا لزم الأمر.

ولفت الى أن نسب النجاح تعتبر جيدة إذ يفقد المريض نحو 13 كيلو غراما حسب احدى الدراسات كما أن عملية طي المعدة تتميز بنسبة أمان مرتفع نظرا لقلة حدوث المضاعفات.

وأفاد بأن العملية تعتمد على تصغير حجم المعدة وبالتالي تقليل كمية الطعام التي يتناولها الشخص لذا يمكن للشخص استعادة وزنه القديم عند تناول الكثير من الأطعمة التي قد تؤدي لزيادة الوزن لافتا إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صحي وتغيير نمط الحياة للحفاظ على الوزن المطلوب.

وأشار الى انخفاض نسبة حدوث مضاعفات بعد عملية طي المعدة إذ يمكن أن تسبب بعض الأعراض الجانبية البسيطة مثل الغثيان والقيء والتي عادة ما تستمر حوالي أسبوع.