وزارة الداخلية

الداخلية: جهود أمنية للتصدي لظاهرة التسول التي تمثل جريمة في حق المجتمع وتسيء إلى المظهر الحضاري

14 مارس، 2023
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه في إطار جهود القطاعات الأمنية للتصدي لظاهرة التسول خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأهابت الإدارة بالجميع التفاعل والتعاون مع جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وذلك عن طريق الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول يتم رصدها على الهواتف التالية:

  • 97288211
  • 97288200
  • 25582581
  • 25582582

أو هاتف الطوارئ رقم (112) والذي يستقبل بلاغاتهم على مدار (24) ساعة، وأن يكون المواطن خفير على وطنه وحريصاً على الصالح العام.

المصدر
وزارة الداخلية
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14 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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