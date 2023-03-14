هيئة أسواق المال تشارك في الاجتماع السادس والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول المجلس

شاركت هيئة أسواق المال في أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، والمنعقد في العاصمة مسقط –سلطنة عمان، ممثلة بالـ أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم – رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال -المدير التنفيذي.

يأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وقد ترأس الاجتماع عبدالله بن سالم السالمي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال (دولة الرئاسة – سلطنة عمان) وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد بن علي بن سالم السنيدي ، و أصحاب السعادة رؤساء مجالس الادارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهم : د. مريم بطي السويدي– الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع – دولة الإمارات العربية المتحدة، عبير بنت الشيخ آل سعد-مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية – مصرف البحرين المركزي-مملكة البحرين، يوسف بن حمد البليهد – نائب رئيس هيئة سوق المال – المملكة العربية السعودية، طامي أحمد علي آل بوطامي البنعلي – الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية – دولة قطر.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم

وقد استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية لكل من عبدالله السالمي ، وخالد السنيدي، مرحبين فيها بالحضور في سلطنة عمان، و مؤكدين على أهمية ودور اللجنة وفرق العمل في تحقيق إنجازات متميزة خلال العام المنصرم وثقتهم بأنها ستعود بلا شك بالمنفعة على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، و توفير خدمات تصب في مصلحة مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال، وذلك تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في الوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطورا وتقدما.

اقترحت دولة الكويت إضافة في بند ما يستجد من أعمال مناقشة موضوع الاحتيال المالي وتم الموافقة على اضافته على جدول الاعمال. ثم تطرق الاجتماع الى متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية في اجتماعها الماضي في نوفمبر 2022، وقرارات لجنة رؤساء الهيئات في الاجتماع الخامس والعشرين في اكتوبر الماضي، وما تم إنجازه خلال هذه الفترة، كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن مسودة لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار و ما اتفق عليه فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس حيث تم اخذ اراء وتعليمات اللجنة للأخذ بها من قبل فرق العمل الفنية تمهيدا لإقرارها إما بالتمرير او بالاجتماع المقبل والمقرر عقدة في شهر أكتوبر القادم، الى جانب ذلك عرضت على اللجنة محاضر اجتماع فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق والتي تضمنت الخطة التنفيذية والبرنامج الزمني لتفعيل نموذج اعرف عميلك ( KYC ) ، حيث قامت اللجنة باعتماد الخطة.

وفي سياق متصل ناقشت اللجنة عمل فريق المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية، واطلعت على تصور الفرق حول برنامج (ملم) 2023، والذي يتضمن خطة للحملات بشكل ربعي، واستدامة جائزة المستثمر الذكي الخليجي مع تطويرها وتنويع مساراتها ضمن فئات وزيادة أعداد الفائزين، نشر مواد برنامج ملم في المجلات الإلكترونية للدول الأعضاء. وفي الختام تطرق النقاش الى الاحتيال المالي وكيفية التعامل مع هذه الجرائم المتزايدة.