مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا مع فرص لانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب

14 مارس، 2023
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا مع فرص لانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب الذي يستمر من مساء اليوم حتى الصباح الباكر.

وقالت رئيسة قسم التنبؤات الملاحية في الادارة أميرة العازمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر يوم غد الأربعاء بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الطقس.

وأضافت أنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بأمطار رعدية خفيفه إلى متوسطة وغزيرة على بعض المناطق مع رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار تستمر حتى منتصف الليل.

المصدر
كونا
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14 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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