اجتماع اللجنة القانونية المشتركة بين دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران

اللجنة القانونية المشتركة الكويتية – الايرانية تبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

14 مارس، 2023
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عقدت اللجنة القانونية المشتركة بين دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة أعمالها اليوم الإثنين في العاصمة الإيرانية طهران.

وترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي في حين ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السفير رضا نجفي.

وتم خلال الاجتماع بحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

المصدر
كونا
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14 مارس، 2023
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