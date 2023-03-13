” إتش إس بي سي” يضخ ملياري جنيه إسترليني نقدا لدعم وحدة “بنك سيليكون فالي” في بريطانيا

أعلنت مجموعة اتش اس بي سي المصرفية البريطانية، المالك الجديد لوحدة “بنك سيليكون فالي” في بريطانيا ، أنها تعتزم ضخ ملياري جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار)، من الأموال السائلة في الوحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة نويل كوين وإيان ستيوارت ، مدير الوحدة فرع المملكة المتحدة للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا في لندن في مكالمة اليوم الاثنين، إن البنك سيلتزم بضخ مليارات الجنيهات لضمان استمرارية الأنشطة التجارية بوحدة “بنك سيليكون فالي” في بريطانيا كالمعتاد.

وأكد متحدث باسم البنك المبلغ الذي سيتم ضخه.

واشترى مصرف “اتش اس بي سي” وحدة “بنك سيليكون فالي” في بريطانيا مقابل مبلغ رمزي بقيمة جنيه استرليني واحد (1.22 دولار) اليوم الاثنين، في ذروة نهاية أسبوع متوترة، سعى فيها الوزراء والمصرفيون في بريطانيا إلى استكشاف طرق لتهدئة الأسواق وتأمين أموال المودعين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لا يوجد “خطر منهجي” على البنوك البريطانية في أعقاب انهيار مصرف “سيليكون فالي” في الولايات المتحدة. ووصف كوين عملية الاستحواذ بأنها “منطقية من الناحية الاستراتيجية” وإنها ستساهم في تحسين مكانة البنك في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة.