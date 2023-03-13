“الاوقاف”: وفد من “الصحة” و”الاطفاء” يباشر الكشف على مساكن حجاج الكويت في مكة المكرمة

“الاوقاف”: وفد من “الصحة” و”الاطفاء” يباشر الكشف على مساكن حجاج الكويت في مكة المكرمة

أكدت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اليوم الاثنين ان وفدا من وزارة الصحة وقوة الاطفاء العام باشر اعماله للكشف على مساكن حجاج الكويت لموسم حج هذا العام في مكة المكرمة.

وقال مدير إدارة الاعلام بالوزارة الدكتور أحمد العتيبي أن الوفد يعمل على التأكد من ملاءمة مساكن الحجاج ومطابقتها لشروط اسكان الحجاج بما يضمن سلامتهم.

وذكر العتيبي أن الوفد يواصل أعماله على فترتين صباحية ومسائية لفحص جميع المساكن المخصصة من قبل حملات الحج الكويتية البالغ عددها 56 حملة موزعة على عدة فنادق وعمارات سكنية في مكة المكرمة.

واضاف انه سيتم اجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين السعوديين ومسؤولي شركة مطوفي حجاج الدول العربية للوقوف على آخر الاستعدادات التي تتخذها السعودية لتسهيل أمور ضيوف الرحمن.

يذكر أن الوفد وصل إلى مكة المكرمة السبت الماضي وسيعود إلى البلاد في 17 الجاري.