“التربية” تختتم مسابقة “المفاهيم البيئية المدرسية” للمرحلة المتوسطة

اختتمت وزارة التربية اليوم الاثنين مسابقة (المفاهيم البيئية المدرسية) لطلبة المرحلة المتوسطة (الثامن والتاسع) بجميع مدارس التعليم العام والمعهد الديني للتوعية المجتمعية بالقضايا البيئية.

وقالت الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج أنوار الحمدان في تصريح صحفي ان المسابقة التي انطلقت في الاول من مارس الجاري تهدف الى اعداد جيل يعي أهمية المحافظة على البيئة مؤكدة أنها عززت روح التنافس لدى المتعلمين لاسيما ان الاسئلة مقتبسة من مادتي العلوم والاجتماعيات.

واشارت الحمدان الى ان المسابقة تغرس مفهوم الاستدامة والرغبة بالتعرف على المفاهيم والمصطلحات البيئية اضافة إلى فهم الآثار المستقبلية المترتبة على التغير المناخي ودور وانجازات المؤسسات الحكومية المختصة بالشأن البيئي.

وأعلنت أن المدرستين الفائزتين في المسابقة هما مدرسة الملا عبدالرحمن العنجري المتوسطة للبنين التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية ومدرسة ام العبد المتوسطة للبنات التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية.

مشاركة الطلبة في مسابقة المفاهيم البيئية

مشاركة الطالبات في مسابقة المفاهيم البيئية