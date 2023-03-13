مراقبة التخطيط والتدريب بادارة الخدمات التمريضية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة ايمان العوضي

“الصحة”: برامج تدريبية مع مؤسسات بريطانية لرفع مستوى الكوادر التمريضية الوطنية

13 مارس، 2023
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أكدت مدير إدارة الخدمات التمريضية في وزارة الصحة الدكتورة إيمان العوضي اليوم الاثنين سعي الادارة لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات لإعداد برامج تدريبية مع مؤسسات بريطانية لرفع مستوى الكفاءات الوطنية بمهنة التمريض.

وقالت العوضي في تصريح صحفي بمناسبة يوم التمريض الخليجي إن عدد الممرضين والممرضات العاملين في الوزارة يصل إلى نحو 21796 ممرضا وممرضة من جميع الجنسيات مؤكدة الدور الحيوي والفعال الذي قام به القطاع في التكيف مع الظروف الاستثنائية لجائحة (كوفيد 19) ما شكل ركيزة أساسية في التصدي لها.

وأضافت أن إدارة التمريضية تسعى إلى التميز في أداء الكوادر التمريضية والعمل بروح الفريق الواحد ليكون مثالا يحتذى به محليا وإقليميا فضلا عن الاستجابة بطريقة مسؤولة للتغيرات في نظام الخدمات الصحية واحتياجات المجتمع والعمل على تحسين الممارسة التمريضية عبر استخدام النهج القائم على الأدلة والبراهين وتنفيذ معاير الجودة.

واعربت عن شكرها وتقديرها لجميع أفراد الهيئة التمريضية في البلاد ودول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة يوم الممرض الخليجي مشددة على أنهم يبذلون قصارى جهودهم في تقديم الرعاية والعناية لكل مريض في جميع القطاعات الصحية.

المصدر
كونا
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13 مارس، 2023
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