سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية السدو الكويتية الشيخة بيبي دعيج جابر العلي الصباح

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية السدو الكويتية

13 مارس، 2023
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استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية السدو الكويتية الشيخة بيبي دعيج جابر العلي الصباح حيث قدمت لسموه شهادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) عن ملف (أفضل ممارسات الصون) والذي يعتبر أول ملف عربي لأفضل ممارسة لصون التراث وذلك من خلال نقل المهارات المعرفية لنسيج السدو.

وقد أعرب سموه عن خالص تهانيه بهذا الانجاز الكبير الذي حققته دولة الكويت كأول دولة عربية وخليجية مثنما الجهود الوطنية المشهودة لتوثيق إرثنا الحضاري والحفاظ على تراثنا التقليدي في الحياكة والنسيج بما يسهم في إحياء هويتنا الثقافية لأجيال الحاضر والمستقبل.

المصدر
كونا
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13 مارس، 2023
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