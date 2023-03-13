انطلاق مؤتمر الكويت لتكنولوجيا التعليم بمشاركة محلية متخصصة

افتتح مؤتمر الكويت لتكنولوجيا التعليم اعماله اليوم الاثنين برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني وبمشاركة محلية متخصصة.

وقال ممثل راعي المؤتمر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الدكتور غانم السليماني في كلمة له ان جائحة كورونا أوجبت على الجميع استشراف المستقبل والسعي إلى تغيير نمط التعليم التقليدي والتوسع نحو التقنية التعليمية من خلال استخدام تطبيقات وبرامج التعليم المتقدمة القائمة على معطيات الذكاء الاصطناعي.

واضاف السليماني ان التعليم الإلكتروني يعد من أهم الخيارات المستدامة للعملية التعليمية التي من شأنها تعزيز جودة المنتج التعليمي مثنيا على جهود القائمين على المؤتمر في غرس ثقافة التعلم الإلكتروني وتسخير المنظومة الالكترونية في خدمة التعليم.

ومن جانبه اكد رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله في كلمة مماثلة ان الجمعية تنظم هذا المؤتمر للعام الثالث الذي يهدف إلى المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

واشار النصرالله الى ان مجال التعليم يشهد نقلات نوعية وفنية وتكنولوجية على مستوى العالم ويحتم ذلك “علينا الاستثمار في التنمية البشيرة كونه الركيزة الأساسية في خطة التنمية”.

وذكر ان التنمية البشرية تتطلب تكاتف جميع الجهود من خلال إعداد أجيال قادرة على دفع عجلة التنمية الى الامام “فالكويت لديها المقومات البشرية والمالية لتكون في المقدمة”.

وتم خلال فعاليات المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم حيث فازت مدرسة الرسالة ثنائية اللغة بجائزة افضل مدرسة ذكية من المدارس الخاصة وحصلت على جائزة افضل مدرسة ذكية من المدارس الحكومية روضة المنقف لمشروعها بعنوان (دليل الواقع المعزز للخبرات التربوية) اما فئة افضل تطبيق فقد فاز المعلم فهد الظفيري بالجائزة لمشروع تطبيق بصمة.

وفازت من فئة افضل فكرة مشروع لطالب جامعي الطالبة شدن الصقر وفريقها وحمل المشروع عنوان (نظرة مستقبلية) ومن فئة افضل مشروع لطالب مدرسي مقدمة من الطالبة شيخة العجمي من الصف التاسع لفكرة مشروع (المساعد الذكي) الذي يخدم الطلبة ذوي صعوبات التعليم والفئة الاخيرة كانت لافضل تطبيق الكتروني وكانت من نصيب منصة (ما يو) للتعليم التفاعلي مقدمة من المهندس بدر العيسى.

يذكر ان فعاليات المؤتمر تتضمن ثلاث جلسات متخصصة على مسرح الشيخ صباح السالم بمنطقة الخالدية لمدة يوم واحد.

رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله

مؤتمر الكويت لتكنولوجيا التعليم يفتتح اعماله ويكرم الفائزين بجائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم