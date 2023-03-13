الأرصاد الجوية: فرصة الأمطار تقل تدريجيا ابتداء من عصر اليوم مع فرصة لتشكل الضباب

الأرصاد الجوية: فرصة الأمطار تقل تدريجيا ابتداء من عصر اليوم مع فرصة لتشكل الضباب

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تقل فرص الأمطار تدريجيا ابتداء من عصر يوم الاثنين مع فرصة لتشكل الضباب.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه من المتوقع أن تقل فرص الأمطار تدريجيا مع تزايد فرص تشكل الضباب ابتداء من مساء اليوم وحتى صباح يوم الثلاثاء ما يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية وقد تنعدم على بعض المناطق.

وأوضح القراوي ان البلاد تأثرت بحالة مطرية نتيجة امتداد منخفض سطحي مصحوب بكتلة هوائية دافئة ورطبة متزامنة مع منخفض متعمق في طبقات الجو العليا مما أدى إلى حالة مطرية إذ بلغت كمية الأمطار في محطة جال اللياح 20.47 مم والصابرية 15.27 مم وميناء الأحمدي 11.9 مم والعبدلي 9.67 مم.

وتوقع أن تعاود فرص الأمطار الرعدية وحالة من عدم الاستقرار في الطقس من ظهر يوم الأربعاء حيث تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة غزيرة على بعض المناطق مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية وتستمر حتى منتصف الليل.