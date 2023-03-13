بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 20.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 20.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 6ر20 نقطة ليبلغ مستوى 77ر7217 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 29ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر117 مليون سهم عبر 8781 صفقة نقدية بقيمة 8ر35 مليون دينار (نحو 4ر108 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر24 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5469 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 45ر0 في المئة من خلال تداول 35 مليون سهم عبر 2569 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار (نحو 6ر13 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 19ر20 نقطة ليبلغ مستوى 13ر8059 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 3ر82 مليون سهم عبر 6212 صفقة بقيمة 2ر31 مليون دينار (نحو 5ر94 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر24 نقطة ليبلغ مستوى 91ر5590 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 في المئة من خلال تداول 6ر32 مليون سهم عبر 2255 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 مليون دينار (نحو 13 مليون دولار).

وكانت شركات (يونيكاب) و(م سلطان) و(ع عقارية) و(مدار) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(بنك بوبيان) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيان) و(بيت الطاقة) و(أصول) و(التخصيص) الأكثر انخفاضا.