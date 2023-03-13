سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل وزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد

سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد

13 مارس، 2023
0 139 دقيقة واحدة

استقبل سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح حيث قدم لسموه حفظه الله أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية والشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تسلمهما منصبيهما الجديدين.

حضر مراسم أداء القسم رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح
سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية
سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل الشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية
المصدر
كونا
الوسوم
13 مارس، 2023
0 139 دقيقة واحدة

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