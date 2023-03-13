الموقوفين

الداخلية: ضبط 4 مكاتب خدم وهمية و25 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في منطقة السالمية وحولي وسلوى

13 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، أسفرت عن ضبط (4) مكاتب خدم وهمية و(25) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في منطقة السالمية وحولي وسلوى، كما قامت بحملة تفتيشية على الفنادق والشقق الفندقية التي تمارس نشاطها من غير ترخيص، حيث تم ضبط (15) مخالفاً واغلاق بعض الفنادق المخالفة، وتم احالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
13 مارس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الفلكي السعدون: الليل والنهار يتساويان في الكويت 16 الجاري

13 مارس، 2023

اتحاد شركات الاستثمار يقيم حلقة نقاشية بعنوان “الانتقال إلى مستقبل إيجابي للمناخ والطبيعة: بناء القدرة على الصمود في القطاع المالي”

13 مارس، 2023

“بيت الزكاة”: ملتقى “فقه الزكاة” يناقش طرق احتسابها ومقاصد الشريعة فيها ودور العمل الخيري بدعمها

12 مارس، 2023

الداخلية: ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص يقومون بسرقة الأدوات وقطع الغيار والمركبات المتوقفة في الساحات الترابية

12 مارس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى