الداخلية: ضبط 4 مكاتب خدم وهمية و25 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في منطقة السالمية وحولي وسلوى

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، أسفرت عن ضبط (4) مكاتب خدم وهمية و(25) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل في منطقة السالمية وحولي وسلوى، كما قامت بحملة تفتيشية على الفنادق والشقق الفندقية التي تمارس نشاطها من غير ترخيص، حيث تم ضبط (15) مخالفاً واغلاق بعض الفنادق المخالفة، وتم احالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازمة بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية